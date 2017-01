Deux-Sèvres Le niveau 2 du plan hivernal déclenché

0

En raison des prévisions météorologiques et de la baisse des températures la nuit, le préfet des Deux-Sèvres vient de déclencher le niveau 2 du Plan d’Urgence Hivernale à compter du mardi 3 janvier 2017.

Le niveau 2 d’alerte du Plan d’Urgence Hivernale permet de mobiliser jusqu’à 47 places d’hébergement d’urgence supplémentaires parmi les places préalablement recensées et réparties sur l’ensemble du département. De plus, en complément des maraudes quotidiennes assurées sur le territoire de Niort, des maraudes supplémentaires sont également organisées en soirée, à Bressuire, Thouars, St Maixent l’Ecole, Melle et Parthenay. L’ensemble de ce dispositif d’accueil d’urgence est coordonné par le 115 – SIAO Urgence (numéro d’appel gratuit 24h/24h : le 115). Tout citoyen peut solliciter ce numéro d’appel pour venir en aide à une personne en détresse. Il est demandé à chacun d’accroître sa vigilance à l’égard des personnes sans abri et des personnes fragiles. La situation sera régulièrement réexaminée en fonction des bulletins météorologiques quotidiens. La levée du plan sera annoncée par une décision de fin d’alerte. Plus d’informations sur l’organisation de ce dispositif sur le site internet des services de l’Etat : http://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Solidarite-hebergt-logemt-populations-vulnerables/Veille-sociale-Plan-grand-froid/Plan-d-urgence-hivernale-plan-grand-froid