Le 4e Forum de l'économie sociale et solidaire (auparavant Salon) aura lieu les 19 et 20 octobre à Niort. Il sera placé sous le parrainage du Haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, Christophe Itier, lui-même rattaché au ministre de l'Ecologie et de l'économie solidaire, Nicolas Hulot.