Deux-Sèvres Laurent Cantet de retour au Festival de Cannes

Le cinéaste niortais Laurent Cantet participera au festival qui a fait de son film « Entre les murs » l'un des plus renommés du cinéma mondial avec la Palme d'or en 2008 : le Festival de Cannes. Mais cette fois, Laurent Cantet n'est pas engagé dans la compétition officielle. Il est programmé dans une section parallèle, « Un certain regard », pour « L'Atelier » avec Marina Foïs et Matthieu Lucci. L'histoire est celle d'un atelier d'écriture à La Ciotat. « Ce travail d'écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville et son chantier naval fermé depuis vingt-cinq ans ».

