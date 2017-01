Deux-Sèvres La MSA se mobilise face à la crise

0

Accompagnement psychologique, aides financières… La Mutualité sociale agricole met en place des actions pour aider les agriculteurs deux-sévriens.

Le monde agricole a l’habitude d’encaisser les mauvais coups, mais à force, la corde va finir par casser ! », déplore Jean-Marc Renaudeau, président de la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres.

« De mémoire d’homme, nous n’avons jamais connu une telle situation », renchérit Grégoire Augeron, président de la MSA Sèvres-Vienne, la sécurité sociale agricole. Les deux hommes constatent que la crise profonde s’installe dans la durée. Elle impacte les producteurs laitiers de viande bovine et les céréaliers.

Pour certains agriculteurs, la situation est très grave. « 1 434 exploitants ont eu un revenu professionnel inférieur à 4 248 € en 2015 », illustre Grégoire Augeron. La situation sera encore plus précaire en 2016. En cause, des épisodes climatiques très pénalisants, des revenus en chute libre et des marchés agricoles très chahutés.

