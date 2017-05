Deux-Sèvres Ils prennent le cancer à contre-courant

0

Guérir grâce à l'activité physique, c'est le credo d'Alexandre, maître-nageur à Melle. Il fait nager des malades du cancer.

« La Fédération nationale de natation a mis en place un protocole, « Nagez, forme, santé ». Ce protocole part du postulat que la natation a des effets positifs sur un large éventail de pathologies », explique Alexandre Tessier-Piart.

Depuis trois ans, le jeune homme suit une formation pour valider son brevet. « On nous apprend à être pédagogues et à animer une séance mais surtout, on a des cours sur les différentes pathologies : les cancers, le diabète, la sclérose, l'obésité, l'arthrose… On rencontre aussi des psychologues, des obstétriciens, des chirurgiens, des médecins généralistes… On n'apprend pas seulement à apprendre à nager ! »

