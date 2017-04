Deux-Sèvres Il va rallier la Martinique à bord d'un voilier de 6,50 m

0

Luc Giros, Niortais de 28 ans, s’est lancé le défi de participer à la mini-transat La Rochelle - la Martinique, à bord d'un 6,50 m. Le départ de l’épreuve, en solitaire et sans assistance, est prévu le 1er octobre.

" Un défi humain et sportif taillé pour les puristes et les aventuriers ", résume le Deux-Sévrien d’adoption. Un challenge qui s’accompagne d’une autre course contre-la-montre. Celle d’embarquer un maximum de partenaires. Ou comment fédérer des acteurs économiques locaux pour un budget revu à la baisse et avoisinant " les 60 000 € sur deux ans ".

A lire dans Le Courrier de l'Ouest, édition des Deux-Sèvres, de ce samedi 8 avril.