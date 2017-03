Deux-Sèvres Francis Mathieu, nouveau président de l'UFC - Que choisir 79

0

Franics Mathieu, vice-président de l'UFC - Que choisir 79, a succédé à Nicole Perez à la présidence de l'association, à l'issue de l'assemblée générale et du conseil d'administration qui se sont tenus ce mercredi soir à Niort. Le président national Alain Bezot était également présent.

Il a pu présenter la plateforme participative mise en place par l'association à l'occasion de l'élection présidentielle.

La plateforme s'articule autour de cinq axes principaux : « Pour un monde numérique préservant les libertés fondamentales ; pour des produits et services respectueux de l'environnement ; pour une consommation plus saine ; pour des services du quotidien de qualité ; et pour des droits réellement effectifs ».

