Deux-Sèvres Deux viols et deux meurtres jugés par la Cour d'assises dès mardi

Une nouvelle session de la Cour d'assises des Deux-Sèvres va débuter ce mardi au palais de justice de Niort. Au rôle de cette session, deux dossiers de mœurs et deux homicides volontaires.

Les deux affaires de viols mobiliseront les jurés et la Cour tout au long de la semaine.

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mai, la cour examinera un dossier de meurtre mettant en cause deux frères. L'un est accusé d'avoir tué un Deux-Sévrien d'une vingtaine de coups d couteau pour un deal de cannabis de 400 euros non payé.

Jeudi 18 et vendredi 19 mais, c'est le meurtre d'une retraitée de Cersay, en 2013, qui retiendra l'attention des jurés. L'accusé, après avoir avoué l'homicide, clame depuis son innocence.

