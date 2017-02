0

Des pluies verglaçantes étaient annoncées par Météo France ce dimanche matin. Deux glissades ont eu lieu dans le nord du département sur la nationale 149 entre Mauléon et Bressuire et sur la départementale 744, entre Mauléon et Cerizay, sans conséquence corporelle.

