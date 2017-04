0

Un laboratoire indépendant, la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (Criirad), alerte le public sur les travaux de dépollution de stériles miniers cet été dans le Mauléonnais, aux portes du Choletais.

« Les dernières mesures réalisées par le laboratoire, à La Chapelle-Largeau, en mai 2015 en bord de route, accessible au public, au pied d'une verse à stériles, ont montré des taux de radiation élevés : plus de 200 fois supérieurs à la normale au contact du sol et plus de 10 fois à un mètre au-dessus du sol, explique Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire et responsable du laboratoire. Pourtant, ces mesures avaient été effectuées après le réaménagement. Nous alertons les élus locaux et les associations. Areva doit réaliser une réelle sécurisation des sites. »

Faut-il s'inquiéter pour notre santé ? « Les stériles sont des matériaux dont la radioactivité peut être tout à fait significative et va perdurer indéfiniment. Ces matériaux radioactifs émettent des radiations assez pénétrantes et produisent en outre un gaz radioactif, le radon. »

