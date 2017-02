Deux-Sèvres Des épisodes de vent violents ce week-end

0

Météo France annonce deux épisodes de vents violents et de pluie jusqu'à la fin du week-end qui devraient placer notre département en vigilance orange en fin de journée.

- Un premier épisode avec des vents entre 90 et 100 km/h est annoncé ce vendredi entre 14 heures et 17 heures.

- Samedi 4 février, des pics entre 90 et 130 km/h sont attendus en matinée de 7 heures à 12 heures, accompagnés d'un régime d'averses soutenu.

- Dimanche 5 février, la pluie et les vents seront toujours présents, entre 90 et 100 km/h entre 1 heure et13 heures.

Pendant toute la durée de cet épisode d'alerte, il faut rester vigilants : limiter les déplacements ; limiter la vitesse sur route et autoroute, en particulier dans le cas de la conduite d' un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent ; ne pas se promener en forêt, en ville, être vigilants face aux chutes possibles d'objets divers ; ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ; ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés ; installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.