Deux-Sèvres De dangereux agresseurs arrêtés à Arçais

Mardi soir, une automobiliste a été victime d'une opération de car-jaking sur un parking à La Rochelle. Deux hommes de 45 ans et 32 ans l'ont menacée d'un couteau. La voiture des agresseurs a été retrouvée quelques temps plus tard à Arçais. Les deux assaillants étaient en possession notamment de trois carabines. Ils ont été arrêtés par les gendarmes et déférés au Parquet des Deux-Sèvres. Il comparaîtront dans le cadre d'une procédure immédiate ce vendredi au Tribunal de grande instance de Niort.

