Deux-Sèvres Contrats aidés : le Département pallie l'Etat

0

Jugés « trop coûteux » et « inefficaces » par le gouvernement, des contrats aidés continueront d’être signés en Deux-Sèvres jusqu’à la fin de l’année malgré le désengagement de l’Etat. C’est le sens de l’avenant courageux voté, ce lundi matin, à l’unanimité par les conseillers départementaux afin d’accompagner « les entreprises dans leur recrutement » et les « allocataires du RSA sur le chemin de l’insertion dans le secteur marchand via les Contrats d’initiative à l’emploi (CIE) », a plaidé Guillaume Juin.

Concrètement, la collectivité va compenser l’arrêt du conventionnement avec l’Etat en prenant en charge « 47 % du SMIC brut » des bénéficiaires, le reste étant toujours à la charge des employeurs.

Plus d'informations à lire, ce mardi, dans l'édition "Deux-Sèvres" du Courrier de l'Ouest.