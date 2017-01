Deux-Sèvres. Comment voter au premier tour de la primaire de la gauche

0

Le premier tour de la primaire de la gauche a lieu ce dimanche.

- Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à partir de 8 heures.

Pour trouver le plus proche de chez vous, cliquez ici.

- Pour participer à la primaire, il n'est pas nécessaire d'être adhérent à un parti de gauche. Il suffit de présenter une pièce d'identité, d'acquitter une participation aux frais d'organisation d'un euro afin de participer aux frais d'organisation de la primaire et de signer une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche et des écologistes. Il faut aussi être de nationalité française et être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Ceux qui se sont inscrits au cours de l'année 2016 devront se munir d'un justificatif d'inscription sur les listes électorales.

- Les bureaux seront ouverts de 9 heures à 19 heures, sur l'ensemble du territoire. Les premières estimations devraient tomber vers 21 h 30.

Les résultats définitifs, eux, ne seront pas connus avant 22 h 30.

