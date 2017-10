Deux-Sèvres Le formidable appétit de vie de Christophe Frèrebeau

0

Du haut de son mètre quatre-vingt-sept, Christophe Frèrebeau, 61 ans, en impose. L’homme est carré, dans tous les sens du terme. Il dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit. « Cela fait 16 ans que l’on travaille ensemble et je l’ai toujours connu proche des gens, doté d’une grande humanité et d’un sens certain de l’humour », déclare sa secrétaire au cabinet médical de Brioux, Mathilde.

Christophe Frèrebeau est né le 30 mai 1956 à Brioux-sur-Boutonne, d’un père médecin et d’une mère professeur de lettres classiques au lycée de Melle.

« Mon grand-père était aussi médecin à Brioux et ma grand-mère a été la première femme maire du département en 1952. On lui doit le collège, le réseau d’assainissement de la commune. Radicale de gauche, ma grand-mère était une grande amie de Michel Crépeau, l’ancien maire de La Rochelle ».

Compte tenu de son ascendance, on imaginerait que Christophe a embrassé le métier de médecin à l’âge de 27 ans tout naturellement. « Pas du tout. Je me suis posé la question du métier que je voulais faire. J’hésitais entre la médecine et le théâtre. A l’époque, un conseiller d’éducation m’a dit : " Commencez par faire médecine, vous ferez du théâtre plus tard "».

