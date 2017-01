Deux-Sèvres Chômage en légère décrue

Fin décembre 2016, en Deux-Sèvres, le nombre de demandeurs d’emploi tenus der echercher un emploi et sans activité (catégorieA) s'établit à 15 382.Ce nombre baisse de 0,8 % sur trois mois(soit–122personnes),progresse de 1,3 % sur un mois et diminue de 0,8 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre baisse de 0,6 % sur trois mois, progresse de 1,5 % sur un mois et diminue de 3,3 % sur un an.

