Deux-Sèvres Chômage : - 3 % en avril

Les chiffres du chômage en Deux-Sèvres sont tombés ce mercredi soir.

Fin avril 2017, le nombre de demandeurs d'emploi (catégorie A) s'établissait à 14 890, soit 3 % de moins qu'en mars. Il a baissé de 4,2 % sur un an. Une tendance enregistrée au niveau régional, avec un recul de 2,3 % sur un mois. Le taux de chômage des femmes (catégorie A) a baissé de 3,9 % (5,9 % chez les jeunes femmes).

En revanche, les chiffres des trois premières catégories cumulées, A, B et C, sont moins rayonnants : 0,4 % de chômeurs supplémentaires. Ils progressent de 1,8 % chez les moins de 25 ans et de 1,3 % chez les demandeurs d'un an et plus.