Deux-Sèvres Ce que cache la bonne qualité de l'eau du robinet

0

Une étude d’UFC Que Choisir souligne la bonne qualité de l’eau potable en Deux-Sèvres malgré quelques points noirs dans le Mellois, le Bocage et le Pays ménigoutais.

Mais l’autre enseignement des investigations menées par l’association est plus alarmant. D’après les éléments compilés auprès du ministère de l’Agriculture, de l’Union des industries de la fertilisation et de la Cour des comptes, le recours aux pesticides et autres nitrates n’a pas diminué ces dernières années. Autrement dit, si la qualité de l’eau potable s’améliore, « nous le devons surtout à la performance de notre système de dépollution ».

Plus d'informations à lire, ce vendredi, dans l'édition "Deux-Sèvres" du Courrier de l'Ouest.