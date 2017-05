Deux-Sèvres Audrey Bourolleau conseillère agricole à l'Élysée

0

Elle conseillait déjà Emmanuel Macron sur les questions agricoles lors de sa campagne à l'élection présidentielle sous l'étiquette « En marche ! ». Depuis l'élection du nouveau président de la République, Audrey Bourolleau, 37 ans, dont les parents habitent Magné, a rejoint l'élysée où elle devient « Conseillère agriculture, pêche, forêt et développement rural ». Pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté, la jeune femme a démissionné de son poste de déléguée générale « Vin et société », organisme dédié aux œuvres sociétales et politiques de la filière viticole.

