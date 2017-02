Deux-Sèvres Attention au verglas dimanche matin

0

Attention, Météo-France a placé, hier, 21 départements en vigilance orange allant des Deux-Sèvres à l’Aisne et comprenant toute l’Ile-de-France, en raison de chutes de neige attendues et de risques de verglas dans la nuit et jusqu’à dimanche après-midi.

En fin de nuit, le ciel devrait se couvrir par l’est et les températures seront entre moins 1 et moins 3 degrés. Des précipitations faibles et éparses arriveront par le sud, provoquant des plaques de glace par endroits.

L’air froid résiste près du sol et les premières précipitations se produiront sous forme de pluies verglaçantes pendant quelques heures avant que le redoux ne se généralise dans l’après-midi de dimanche.