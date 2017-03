Dénezé-sous-Doué La cave sculptée ne veut pas disparaître

0

Les mystérieuses sculptures de la cave de Dénezé-sous-Doué sont-elles condamnées à disparaître ?

Elodie Loubry, la nouvelle jeune « gardienne du temple » mobilise pour trouver de l'argent et des solutions.

La cave sculptée de Dénezé-sous-Doué reste une grande énigme historique, culturelle et artistique, même si plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer son existence.

Ce qui est sûr, c'est qu'elle est fragile et menacée. Malgré des travaux de conservation, l'œuvre continue à se détériorer de façon inexorable.

« Ça serait vraiment triste d'assister à la dégradation complète du site » remarque Elodie Loubry, 27 ans, sa toute nouvelle « gardienne » qui a pris ses fonctions le 15 février dernier, après avoir été embauchée par la commune de Dénezé-sous-Doué, propriétaire des lieux.

Elle a déjà ouvert une cagnotte sur le site internet spécialisé Leetchi.com. Avec ce message : « Ce site unique est malheureusement sur le point de disparaître, en effet l'humidité, les algues vertes, les champignons et autres, menacent le site. D'ici quelques dizaines d'années, plus rien ne sera visible. Il faut agir et agir vite ! »

La cave sculptée rouvrira ses portes au public le samedi 1er avril prochain.

