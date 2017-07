Dénezé-sous-Doué 44e Fête des Métives le 6 août

0

La commune de Dénezé-sous-Doué accueille le public dimanche 6 août pour sa 44e édition de la Fête des métives au Clos des Mousseaux. Animée en grande partie par les habitants de la commune, toutes générations confondues, cette fête donnera l'occasion au public de découvrir ou se souvenir des gestes et travaux d'antan dans une ambiance champêtre et conviviale.

Dès 11 heures, démonstration des métiers d’autrefois. Restauration sur place le midi avec Miss’Is Sophie, manipulatrice et cracheuse de feu.

À 15 heures défilé costumé.

Sur le chaume, les moissons à l’ancienne : battage de la faux, fauchage à la faux, mise en piron par les pironneuses, liage des pirons avec la billette, fauchage à la claie et liage des bottes, fauchage à la lieuse et mise en quintaux ou treize des gerbes, ramassage des gerbes avec le chevalet la charrette, battage des gerbes à la batteuse, au grugeur et au fléau, moulin à venter et passage du porteur baril…

Sur la prairie : danses traditionnelles, lavandières, les métiers d’autrefois : scieur de long, vannier, maréchal-ferrant, coiffes, bonnets, rouets, broderie, poterie, miel, rosiers dresseur d’oie... Pour les enfants : petite ferme, pêche à la ligne, maquillage, chamboule tout...

À partir de 19 heures : repas champêtre et soirée dansante animée par orchestre (payante).

Entrée et parking gratuits.