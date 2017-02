0

Jeudi 2 février, au théâtre Philippe Noiret de Doué-la-Fontaine avait lieu la représentation du spectacle jeune public et familial « Titi tombe ou Titi tombe pas ».

Ce spectacle qui allie poétiquement le cirque, le théâtre comique et le mime a fait l'unanimité auprès du jeune public des écoles de la nouvelle commune.

Des éclats de rire tout au long des numéros et une grande salve d'applaudissements au salut des 2 clowns-acteurs prouvent que tous ont apprécié la qualité de ce moment choisi pour eux par le service culturel de Doué la fontaine.

Une question que tout le monde se pose encore : "Titi tombe ou Titi tombe pas".

Difficile pour les plus petits de répondre mais une chose est sûre à en croire même les plus jeunes des spectateurs qui n'avaient pas plus de 3 ans, le "Monsieur et la Princesse, et bah, à la fin, ils sont amoureux…».