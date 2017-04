Cuon. La pêche ouvre samedi 29 avril

0

A l'occasion de l'ouverture de la pêche, l'association Pêche et Détente de Bocé-Cuon organise une journée au plan d'eau de Bocé-Cuon. La journée débute dès 8h et un repas pourra être possible sur place à condition de réserver son plateau repas (8 €) auprès du restaurant « la Pomme de Pin » à Cuon ( 02 41 82 75 74). Pour l'occasion l'association à réalimenter le plan d'eau d'alvin.

Pour rappel :

La carte journalière est à 5 € et la carte annuelle à 30 €. Elles sont disponibles au restaurant « La Pomme de Pin » à Cuon où lors du passage du contrôleur.