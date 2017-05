Coué-la-Fontaine Courses cyclistes de Soulanger

0

Dimanche dernier, le comité cycliste de Doué-en-Anjou, en partenariat avec le vélo club Vihiersois, a organisé le prix cycliste de Soulanger .

A cette occasion, une centaine de cyclistes étaient engagés sur les trois courses. Dans la matinée, une course ouverte aux non licenciés a vu la victoire d'Eric Valé devant Jérome Moreau et François Trost.

L 'après-midi, deux courses ouvertes étaient organisées. Dans la catégorie D3 -D4, Christophe Choquet, de Beaupréau VS, a remportait la victoire avec une demie-roue d'avance sur Bruno Mailler du Vélo club de Loudun, qui a creusé l 'écart avec le peloton.

Le sprint du peloton a été remporté par Aurélien Buffard du Vélo club de Vihiers.

La course D1 - D2 est partie très rapidement avec quatre coureurs qui se sont détachés.

Fabrice Meignant a remporté la victoire devant Julien Reulier et Sébastien Baudet .

Contact : Sébastien Louis, vélo club Vihiersois 06 19 34 06 19.

