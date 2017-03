0

La 18e édition du semi-marathon de Bressuire, organisée par le Sèvre Bocage athletic club, devrait rassembler plus de 800 coureurs dimanche 12 mars dans les rues de la cité bocaine : plus de 400 sur la course individuelle et 399 sur l'épreuve en relais de trois. Stève Millasseau, déjà trois fois vainqueurs, sera le favori.