Course à pied Pellouailles - Angers : Gaugain et Rosala-Humeau s'imposent

Course à pied

Le départ de la 69ème édition de la course à pied Pellouailles-les-Vignes - Angers a été donné ce dimanche à 15 h 00.

Après les 15 kms de course, c'est Alexandre Gaugain qui a franchi la ligne d'arrivée en premier, en 51' 50". Il est arrivé seul en tête, très loin devant ses poursuivants Emilien Lebrun et Mohammed Takha, 2è et 3è.

Chez les féminines, c'est Perrine Rosala-Humeau qui l'emporte en 57' 29".

Le classement :

Hommes :

1) Gaugain (Run And Freedom) 51’ 50"

2) Lebrun (ASEC La Pommeraye) 55’ 00"

3) Takha (Non-Licencié) 55’ 17"

Femmes :

1) Rosala-Humeau (AS Saint-Sylvain d’Anjou) 57’ 29"

2) Terrier (Non-Licenciée) 1 h 04’ 29"

3) Vaglio (Non-Licenciée) 1 h 05’ 58"





Retrouvez le compte-rendu de la course dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest de lundi 10 avril.

Pour télécharger le journal, cliquez ici