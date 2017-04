Course à pied Manuel Batardiere et Corinne Herbreteau s'imposent à Bécon

Course à pied

Pour la 14e édition du Trail du Granit, Manuel Batardiere de Running Val d’Hyrôme (2h02’47’’) et Corinne Herbreteau de l'AS St-Sylvain-d’Anjou (2h15’28’’) se sont imposés sur ce circuit de 28 kilomètres, dont les bénéfices sont reversés à deux associations : l'A.F.E.L.T. (Amis et Familles d’Enfants atteints de Leucémies ou de Tumeurs) et l’A.M.M.I. (Association contre les Maladies MItochondriales).

Le podium est complété par Ozgur Tanyeli (Chateauneuf Athlé) en 2h03’54’’, et Matthieu Bosquet (Le Rire médecin) en 2h05’06’’.

