Course à pied. Le Nantais Said El Fadil remporte le semi-marathon de Bressuire

Course à pied

La 18e édition du semi-marathon de Bressuire, organisée ce dimanche par le Sèvre Bocage athletic club, a rassemblé plus de 850 coureurs dans les rues de la ville. Elle a été remportée par le Nantais Said El Fadil en 1 h 08'49. Les Sbacistes, Hervé Cavaro et Nicolas Onillon complètent le podium. Comme l'année dernière, Flavie Brémaud (Entente des Mauges), qui vit à Saint-Aubin-de-Baubigné, s'est imposée chez les féminines.

Tous les résultats :

Retrouvez les résultats ici : http://www.courrierdelouest.fr/les-resultats-du-semi-marathon-de-bressuire-2017