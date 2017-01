Courchamps Une maison détruite par un feu, une famille relogée

0

Scène de désolation ce samedi matin, rue des Clos à Courchamps. Une famille a perdu, une grande partie de sa maison dans un violent incendie. Le sinistre qui n'a pas fait de victimes a débuté vers 9 h 45, dans le cellier avant de se propager très rapidement à une partie de cette habitation composée de deux bâtiments. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'aile gauche était totalement embrasée.

Munis de trois lances, les secours venus de Saumur et de Montreuil-Bellay ont éteint les flammes et pu éviter la propagation au reste de la maison. Cependant, les dégâts sont importants puisque la toiture s'est effondrée, la cuisine, le salon et la salle à manger ont été détruits.

L'origine du feu serait d'origine accidentelle, il aurait débuté sur le compteur électrique la maison. La Gendarmerie est intervenue sur place. La maison étant inhabitable, la famille sera relogée chez de la famille à Saumur.

Jean-Pierre Antoine, maire de Courchamps et le père de cette famille de cinq personnes ont pu compter rapidement sur la solidarité d'habitants de la commune.

Retour sur cet incendie dans notre édition de dimanche 8 janvier