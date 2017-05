Cour d'assises des Deux-Sèvres Les aveux de l'accusé

0

Le procès des deux frères mis en cause dans le décès de maxime Barreau en septembre 2013 s'est poursuivi ce mardi.

En fin de journée, la présidente de la Cour d'assises a donné la parole aux deux accusés, notamment à Billy Brunet qui a reconnu les faits.

Il a notamment déclaré : « Près de Saint-Romans-lès-Melle, il a arrêté sa voiture. Il en est sorti et la bagarre à commencer. J'ai sorti un couteau à cran d'arrêt que j'ai toujours sur moi car ça me rassurait. Et j'ai porté un premier coup de couteau. »

« Je croyais que ce serait comme dans les films : un coup et la personne a mal et s'écroule. Mais cela n'a pas été le cas. C'était intense. Tout est allé vite. Mais je ne voulais pas le tuer. À un moment, il s'est affaissé sur le talus et c'est là que j'ai compris qu'il était mort. »

