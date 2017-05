Coupe de France Le SCO en pleine lumière à dix jours de la finale Angers-PSG

A savoir

Il reste des places. La billetterie grand public pour la finale du 27 mai se poursuit ce mercredi, à la boutique située sur la promenade de la Baumette. Il reste encore quelques sésames.

Pas de bobo. Le SCO a retrouvé le chemin de l’entraînement mardi matin. Footing pour les titulaires vainqueurs de Nice dimanche (2- 0), et séance plus tonique pour les autres. Aucun blessé n’est à déplorer. Mangani, suspendu à Nice, postule à un retour, comme Thomas, Diedhiou et Manceau, préservés sur la Côte d’Azur.