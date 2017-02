Coupe de France: Bordeaux-Lorient en attendant le choc OM-Monaco

0

Le clasico et maintenant une Vieille Dame: la Coupe de France, qui fête ses 100 ans, ne laisse pas Marseille respirer, avec l'ogre Monaco mercredi, tandis que le PSG se rend dans une place moins forte du football, Niort (L2).

Une affiche entre clubs de Ligue 1 occupera la première soirée de ces 8es de finale, mardi, entre deux dynamiques opposées, Bordeaux et Lorient.

Les Girondins se sont hissés à une belle 5e place en championnat à la faveur d'une embellie (deux défaites en 13 matches toutes compétitions confondues, à chaque fois contre l'épouvantail parisien), alors que les Merlus vivent en eaux basses, derniers du classement.

Mais c'est bien Marseille-Monaco le match phare. Dans quel état sera l'OM ? Aura-t-il évacué le traumatisme du clasico et ce terrible 5-1 ? Rudi Garcia trouvera-t-il les mots pour remobiliser ses troupes, notamment sa défense ?

Un nouvel échec, face à une équipe monégasque qui s'est déjà imposée aisément au Vélodrome récemment (4-1 en L1 mi-janvier), marquera-t-il un tournant dans la saison olympienne ? Ça ferait désordre alors que la direction du club a exposé dans une frénésie médiatique son "Champions Project" ces derniers jours...

Il faudra un exploit au club de l'Américain Frank McCourt pour continuer à rêver d'un nouveau trophée, que la Canebière n'a plus vu depuis 2012 et la Coupe de la Ligue.

- Niort, humour et tribune -

Enjeu également pour Monaco, qui compte rester engagé sur les quatre tableaux et aborder au mieux sa séquence de matches à domicile (contre Nantes et Bordeaux en L1) culminant par la réception de Manchester City en 8e de finale retour de Ligue des champions, après le revers 5-3 en Angleterre.

L'ASM souhaite ardemment dépoussiérer son palmarès, qui si l'on excepte un titre de champion de L2 en 2013, demeure vierge depuis la Coupe de la Ligue 2003, compétition dont elle jouera la finale de l'édition 2017 face au PSG.

Le PSG, justement, n'accaparera ainsi pas toute la lumière cette semaine: le tenant du titre se rend à Niort, équipe du ventre mou de la L2, ce qui ressemble à une formalité. Mais attention: après la démonstration contre le grand Barça en C1 (4-0), le retour sur Terre des Parisiens avait été rude, avec un terne 0-0 face à Toulouse...

Depuis le tirage au sort, Niort prépare son rendez-vous le plus prestigieux de la saison avec le montage d'une tribune supplémentaire, et avec humour: "Bonne nuit à tous. Sauf à ceux qui oublient que Niort est plus proche de Toulouse que de Marseille ou Barcelone...", ont ainsi twitté les "Chamois".

- Duel entre habitués -

Un précédent message teinté d'auto-dérision a fait les délices des réseaux sociaux, avec un gros plan sur le visage d'un Marco Verratti circonspect commenté ainsi: "Quand tu mènes 4-0 face au Barça mais que tu sais que ce sera une autre paire de manches le 1er mars à René-Gaillard..."

Il faudra par ailleurs avoir un oeil sur deux clubs habitués des épopées, Guingamp (titré en 2009 et 2014) face à Quevilly (National), demi-finaliste en 2010 et finaliste en 2012.

Parmi les deux Petits Poucets, pensionnaires de CFA, Fréjus Saint-Raphaël reçoit une équipe d'Auxerre qui a connu un rebond en 2017 sans être sorti d'affaire dans sa lutte pour le maintien en L2, prioritaire.

Et Bergerac accueille un Lille encore mal en point (quatre défaites en cinq matches), malgré le rachat du club et la perspective de l'arrivée de Marcelo Bielsa en juillet.

Programme des 8e de finale (clubs de L1 sauf mention):

Mardi:

(18h00) Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2)

CA Bastia (NAT) - Angers

(21h00) Bordeaux - Lorient

Mercredi:

(18h30) Quevilly (NAT) - Guingamp

Avranches (NAT) - Strasbourg (L2)

Niort (L2) - Paris SG

(21h05) Marseille - Monaco

Jeudi:

(21h00) Bergerac (CFA) - Lille