Coupe Davis: Noah sélectionne Simon, Pouille, Mahut et Herbert, Monfils remplaçant

Sans Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, l'éventuel retour de Gaël Monfils, pour le moment remplaçant derrière Lucas Pouille, Gilles Simon, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, est la seule chance de voir une star disputer le quart de finale de Coupe Davis France - Grande-Bretagne du 7 au 9 avril à Rouen.

Puni au premier tour au Japon, le Parisien soigne pour le moment une double blessure au genou et au pied. Sa reprise est prévue vendredi. Même si tout se passe bien pour lui, rien ne dit que Yannick Noah activera ce "plan B", comme le règlement lui en donne la possibilité. Mais que Monfils joue finalement ou pas, sa période au purgatoire est terminée et l'épisode du forfait inopiné à la veille de la demi-finale en Croatie l'an passé est soldé.

"Il me dit qu'il est motivé. Moi je lui dis +je te crois mais j'attends de te voir sur le terrain+. Je veux le voir dans des conditions physiques et psychologiques optimales", a expliqué Noah, qui commencera la préparation avec Pouille mercredi à Roland-Garros, les autres les rejoignant au fur et à mesure.

Malgré le manque de compétition, Monfils pourrait être un recours si la méforme de Simon se confirmait et si Pouille se ressentait de nouveau de sa blessure aux abdominaux, mais le capitaine pourrait aussi faire confiance en simple à Mahut. A 35 ans, l'Angevin joue le tennis de sa vie. Il est encore en course à Miami, où il est qualifié pour les huitièmes de finale.

Le cas Monfils est d'ailleurs loin d'être le seul souci du capitaine.

- Tsonga excusé -

La naissance, un peu plus tôt que prévu, du premier fils de Tsonga, dont Noah a révélé au passage le prénom, Sugar, avait créé un petit espoir, mais le Manceau a dit non. "Il n'est pas en état. Il n'a pas touché la raquette depuis trois semaines", a dit le capitaine, compréhensif.

Le forfait de Gasquet, opéré de l'appendicite en Californie, juste avant Indian Wells, était acquis depuis longtemps. S'est ajouté depuis une incertitude concernant Pierre-Hugues Herbert. Touché aux adducteurs, le spécialiste du double a renoncé au tournoi de Miami et doit passer une IRM mercredi. S'il devait renoncer, Noah pourrait faire appel au vétéran Julien Benneteau, car ni Simon, ni Pouille, ni Monfils ne sont des joueurs de double.

"C'est moins simple que d'habitude, j'ai quatre joueurs blessés (ou excusé) sur sept sélectionnables, il a fallu jongler avec ça", a expliqué Noah.

Son homologue Leon Smith est encore beaucoup plus mal loti. Comme on le craignait, son unique atout, Andy Murray, a déclaré forfait à cause d'une blessure au coude qui l'a déjà contraint à se retirer de Miami. Le N.1 mondial n'a voulu prendre aucun risque.

Ce sont donc Dan Evans et Kyle Edmund, 43e et 45e mondiaux, qui joueront les simples, et la paire Jamie Murray et Dominic Inglot le double. De quoi faire des Français, quels qu'ils soient, les super favoris de la rencontre, surtout sur terre battue. Le N.1 britannique de rechange, Dan Evans, n'a pas foulé la surface ocre depuis près de deux ans...