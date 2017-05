Doué-la-Fontaine Concours de pétanque organisé par l'association UKR'NGO

0

L'association humanitaire UKR'NGO dont Gérard Mikailovitch est le vice-président et président du RCD Pétanque, organise samedi 13 mai un concours de pétanque en doublette ouvert à tous (licenciés et non licenciés). Les inscriptions ouvriront à 13 h 30 et la compétition débutera à 14 h. Cette action permettra de financer des convois humanitaires en Ukraine et notamment sur la ville de Lviv à l'ouest du pays. Chaque joueur, gagnant ou non remportera un lot.

Informations : au terrain de la Carte de Doué la Fontaine, 10 € par équipe.