Doué-la-Fontaine Concours de pêche organisé par le foyer laïque de l 'Avenir

0

Comme chaque année le foyer laïque de l 'Avenir organise un concours de pêche le dimanche 6 août à 9h à l 'étang du Douet ( route d' Angers) .

L 'année passée ,une trentaine de pêcheurs amateurs étaient présents dans une ambiance conviviale.

La pêche est l 'activité consistant à capturer des animaux aquatiques ( poissons , mais aussi des crustacés et des céphalopodes) dans leurs milieux naturels.La technique et engin de pêches sont nombreux , dépendant de l 'espèce recherchée , du milieu ou encore du bateau utilisé.

La pêche est le plus souvent encadrée par une réglementation afin de protéger la biodiversité , l 'environnemnet et les ressources hallentiques(terme qui désigne la connaissance de la biologie et de l 'exploitation des ressources de la pêche ).

Les inscriptions se font sur place à partir de 9h au :02 41 59 14 46 , avec une buvette , de la restauration ,l 'après -midi divers jeux : palets , pétanques .... .