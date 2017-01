Chalonnes Communauté de communes : une 5e rencontre pour l’emploi prometteuse

0

À l’initiative de la Communauté de communes « Loire Layon Aubance » (représentée par Marc Schmitter son nouveau Président, Jean-Yves Le Bars chargé du développement économique et Alex Rousseau, chargé de mission) et la Mission locale angevine (représentée par Elisabeth Dupont-Galienne conseillère et Marie Rodriguez, agent adjointe), une conférence de presse a été organisée à l’espace emploi de Chalonnes pour présenter les 5es rencontres pour l’emploi qui se tiendront à St-Georges-sur Loire le 2 février prochain de 9 h 00 à 13 heures.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest