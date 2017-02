Combrée Les chevaux de course ont droit eux aussi à une deuxième vie

0

Sur les champs de course et devant les obstacles, ce sont les meilleurs.

Mais chez les chevaux aussi, le sort est sévère avec les seconds couteaux. Et les accidents de la vie ne font pas de cadeau.

Faut-il pour autant condamner les équidés qui furent des stars et ne le sont plus ? Ou qui devaient le devenir et ne l'ont jamais été ? Sûrement pas, clame Amélie Martin, qui dirige avec son mari, Sylvain, l'Écurie seconde chance. En 2009, ils ouvrent à Bel-Air de Combrée ce domaine pour accueillir les cracks déchus ou les chevaux malchanceux.