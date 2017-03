Clazay Les écoliers sensibilisés aux enlèvements, disparitions et violences

0

Dans le cadre d'une opération menée par l'Inspection académique et le Rotary, les 23 élèves de CE2-CM2 de l'école Pré-vert de Clazay travaillent sur le thème « enfance prévention ». A l'aide d'une bande dessinée « Et toi, tu fais quoi ?! », ils sont sensibilisés aux enlèvements, disparitions et violences, apprenant à se méfier en différentes circonstances. Michel Bécot, président du Rotary et Lionel Barbier, en charge des actions intérieures, étaient présents ce vendredi à Clazay pour rencontrer la classe d'Anaïs Balzeau et le directeur, François Gingreau.

Les enfants ont été félicités pour leur travail effectué en éducation morale et civique, l'école étant pilote en Deux-Sèvres.

Lire Courrier de l'Ouest édition Deux-Sèvres de samedi