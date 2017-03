Cholet Se faire dépister, pour prendre le cancer de court

0

Le cancer colorectal est l'un des plus fréquents, et des plus mortels. Pourtant, il reste encore méconnu du grand public.

Mardi et mercredi, une campagne d'information sera lancée à l'hôpital de Cholet, l'objectif étant d'encourager à réaliser un dépistage très simple, capable d'enrayer la maladie à un stade précoce.

Le docteur You-Heng Lam, chef du service de gastro-entérologie, sera présent pour répondre aux questions des usagers.

