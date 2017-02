Choletais Un camion couché sur l'autoroute, la circulation coupée

0

Un camion transportant plus de 3000 canards s'est immobilisé sur le terre-plein central après avoir perdu son chargement sur l'autoroute A87, dans le sens Cholet - La Roche-sur-Yon, ce mardi matin peu avant 7 heures.

L'accident s'est produit à hauteur de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), entre les sorties 27 (Cholet Sud) et 28 (La Verrie).

La circulation a été coupée dans les deux sens et une déviation a été mise en place, via la départementale 160 et la Nationale 249.

