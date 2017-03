Choletais Un appel à l'aide en faveur des amphibiens et des reptiles

0

Spécialisée dans la question des amphibiens et des reptiles, Tiphaine Heugas est chargée d'action Biodiversité au Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE).

Son travail consiste plus particulièrement à veiller sur les amphibiens et des reptiles du Choletais et du Segréen. Elle lance aujourd'hui un appel à tous ceux qui voudraient l'aider à protéger ces deux groupes d'espèces.

Pour cela, il suffit de contribuer à réaliser un atlas régional dont l'élaboration a été entamée l'an passé.

Retrouvez ses explications dans Le Courrier de l'Ouest de ce samedi.