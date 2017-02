Choletais Mobilisés pour retrouver le disparu

0

Des recherches ont été organisées, ce samedi, à l'étang des Noues et à celui de Péronne. Des dizaines de personnes sont venues en aide à la famille de Robert Loiseau, septuagénaire disparu il y a plus de trois semaines.

Que ce soit près de l'étang des Noues, à Cholet, ou de celui de Péronne, à Chanteloup-les-Bois, ils sont nombreux, les gilets jaunes, ce samedi matin. Il est à peine 10 h et toutes et tous partent à droite et à gauche, en petits groupes. Pour ces dizaines et dizaines de personnes, l'objectif est le même : retrouver Robert Loiseau. L'homme, âgé de 71 ans, est porté disparu depuis le jeudi 2 février, soit plus de trois semaines.

