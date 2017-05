Choletais Législatives : les électeurs ont la parole

0

A trois semaines du premier tour des élections législatives (11 juin), nous sommes allés à la rencontre des habitants des circonscriptions de Cholet (5e) et Angers-Mauges (6e).

Les quelque 77 000 électeurs inscrits auront le choix entre 20 candidats, 11 dans la 5e et 9 dans la 6e.

Retraite, pouvoir d'achat, agriculture, apprentissage, immigration… ils confient leurs espoirs et leurs colères.

Et ils donnent aussi leur avis sur le nouveau président de la République. Entre Bernard le retraité qui trouve Macron « nul » et Madeleine qui approuve son idée de « faire travailler la droite et la gauche ensemble », les avis divergent.

Notre reportage à lire ce mercredi dans Le Courrier de l'Ouest