Choletais Ils se dévouent pour les jeunes autistes

À Saint-Pierre-des-Échaubrognes (Deux-Sèvres), aux portes du Choletais, l'association Autistes sans frontières (ASF) se bat pour une meilleure scolarisation des enfants qu'elle accueille.

Elle prend en charge huit jeunes de 5 à 18 ans, dont quatre du Maine-et-Loire.

« Plus ils grandissent, plus c'est compliqué, estime Muriel Pensivy, vice-présidente d'ASF. Trois jeunes sont accueillis en Institut médico-éducatif, quatre à l'école mais à temps partiel, un est à la maison. C'est malheureusement un parcours souvent chaotique. Pourtant, ce sont des êtres humains qui ont la capacité d'être à l'école et d'y rester. Mais les moyens ne sont pas donnés, c'est aussi une spécificité française. »

