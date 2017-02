Choletais Guerre de Vendée : « C'est un crime de génocide »

0

Si les massacres des guerres de Vendée (120 000 à 200 000 morts) avaient lieu aujourd'hui, le droit pénal international les qualifierait de « génocide ».

Cette analyse juridique émane de Jacques Villemain, diplomate et juriste de haut rang qui a notamment travaillé auprès des tribunaux pénaux internationaux et de la Cour internationale de La Haye aux Pays-Bas.

Il vient d'en faire un livre, « Vendée 1793-1794 », (éditions du Cerf). 296 pages, 24 euros. qui risque de susciter la polémique dans le milieu des historiens, très divisé sur le sujet.

« Mes analyses n'engagent que moi seul, explique Jacques Villemain. Je restreins le crime de génocide concernant la guerre de Vendée à la période après janvier 1794, c'est-à-dire au moment des Colonnes infernales. Les armées bleues ratissent la Vendée militaire en tuant toutes les personnes qu'elles rencontrent. »

« Le fait de massacrer tous les Vendéens - femmes, enfants vieillards - sans se poser la question de savoir s'ils sont républicains ou pas, rebelles ou pas, est constitutif du crime de génocide, souligne le juriste. On les tue parce qu'ils sont vendéens et non pour ce qu'ils ont fait. »

