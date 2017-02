Choletais Des indicateurs positifs pour l'économie locale

0

Dans un contexte régional et départemental qui tend à la stabilité, l’économie du Choletais affiche des résultats plutôt bons selon une étude de la Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire.

84 % des entreprises mettent en avant une situation financière saine et près de 40 % ont augmenté leur activité fin 2016 (30 % seulement dans le département). Le niveau de trésorerie progresse dans plus d’un quart des structures. « L’évolution positive de l’investissement est plus importante dans le Choletais », note Fabien Grimaud.

