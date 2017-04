Choletais Ces jeunes qui ne veulent pas d'un métier précaire

0

Des représentants du Choletais ont participé récemment au grand rassemblement de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) à Paris.

L'occasion de réfléchir à de nombreuses questions : quelle répartition pour un travail digne pour tous ? Pour notre dignité, comment repenser nos manières de travailler ? Quel processus idéal pour l'insertion professionnelle des jeunes ?

« J'apprends un métier, dit Théo, étudiant choletais. C'est pour en vivre et non pas pour galérer avec des emplois occasionnels. » Émilie, au chômage, souhaite « faire un métier qui me plaît vraiment sans avoir la boule au ventre, pas pour m'installer dans le précaire permanent via l'intérim ».

