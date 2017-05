Cholet Zéro pesticide : des paysagistes s'engagent

0

À Cholet, l'eau ne coule pas de source. Celle qu'on trouve au robinet provient du captage de Ribou. Certes, l'usine de traitement est passée par là avant qu'on puisse la boire. Mais sa potabilité dépend aussi des efforts réalisés en amont par tous ceux qui habitent autour du lac artificiel.

En l'espèce, de gros efforts ont déjà été faits par les agriculteurs installés sur le bassin-versant. À leur tour, les communes ont dû passer au zéro pesticides, sous l'effet d'une loi qui les y contraint définitivement depuis le 1er janvier. L'Agglomération du Choletais (AdC) espère maintenant convaincre les paysagistes de suivre le mouvement. Ils sont une trentaine à œuvrer autour des captages de Ribou et de la Rucette. Et déjà, près de la moitié ont accepté de s'investir dans une démarche portée par l'AdC mais aussi le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI).

