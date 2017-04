Cholet Vaste opération de recrutement pour les usines Michelin

0

Une centaine de personnes ont participé, mardi, à une journée de recrutement pour le groupe Michelin à Cholet. Les candidats postulaient à 250 emplois ouverts par le géant du pneu sur les sites de Cholet (150 postes) et La Roche-sur-Yon (100 postes).

Des tests, des entretiens, une présentation de l’entreprise et une visite du site étaient au programme. « Il y a une dynamique de recrutement forte liée au nombre de départs en retraite et à la volonté d’augmenter la capacité de production, précise Thierry Clerc, le DRH. Dans ces conditions et compte tenu de la proximité des deux sites, le format nous semble adapté. »

